В столице завершилась Московская неделя моды

Фото: пресс-служба Московской недели моды

В воскресенье, 26 июня, целой серией запоминающихся событий завершилась Московская неделя моды. В парке «Зарядье» свои коллекции представили — KARTASHOVA, LESEL, Semiletova, Venera M., EKaterina RinaR, JENESAQ и ANNPOLYAKOVA и VALENTIN YUDASHKIN. Также прошёл показ Института бизнеса и дизайна.

На ВДНХ программа началась с показа коллекции PARLE и продолжилась подиумными шоу Masha Varlamova, SKVO, Galina Podzolko, SaiJamin, VOLEGOV. Модные показы у знаменитого фонтана «Дружба народов» завершил коллективный показ с участием Christine Tyake, Ann Look, George Black, Sveta Vesta, RaviRich, бренда «Дом Елисабет», RINA COLLECTION, Ирина Шарлау, S.leto, Shaklein и Fashion BAR. Показ прошёл под выступление группы Pompeya.

На Тверской площади состоялись показы коллекции спортивной одежды, БФ «Синдром Любви», ANGELA MISKY и АНО Центр «Устойчивое развитие». Продемонстрировали свои работы и участники Московского конкурса молодых модельеров.

Кроме того, весь день продолжали принимать покупателей маркеты Московской недели моды.

Показ новой коллекции российского модельера Валентина Юдашкина на Парящем мосту возле Кремля показал NEWS.ru в галерее фотоснимков. Оценить работу дизайнера пришли Филипп Киркоров с отцом Бедросом, певец Олег Газманов с женой Мариной, продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, актёр Дмитрий Дюжев, певицы Анита Цой и Жасмин, продюсер Яна Рудковская и другие звёзды.