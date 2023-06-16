Пожар вспыхнул вблизи ТЭЦ в подмосковном Дзержинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Дзержинский рядом с ТЭЦ вспыхнул пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС. В ведомстве добавили, что огонь распространился на площади 500 кв. м, загорелись гаражные боксы, о пострадавших не сообщается. В 16:59 пожар был локализован.

Пожар в 16:15 в подмосковном Дзержинском по адресу: Алексеевская, дом 1. Горят гаражные боксы, угроза снята, в 16:59 пожар локализован на площади 500 кв. м, — пояснили в главке.

Очевидица произошедшего рассказала NEWS.ru, что возгорание произошло примерно в 16:20. По ее словам, пламя вспыхнуло в кузовном сервисе возле машиностроительного конструкторского бюро «Горизонт».

Полыхает кузовной сервис возле «Горизонта»: Энергетиков, 7. Пожар начался в 16:20 примерно, пожарные ехали 20 минут, — заявила собеседница.

13 июня в Москве началась эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона.