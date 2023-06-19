На крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления обнаружили тело зацепера, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Из-за ЧП поезда в Москву и обратно следуют с большой задержкой.
В настоящее время движение поездов дальних маршрутов Савеловского направления МЖД затруднено из-за зацепера, обнаруженного на крыше электропоезда на остановочном пункте Луговая, — заявили в МЖД.
Сейчас МЖД принимает меры для восстановления графика движения электричек. Пассажиров просят незамедлительно сообщать о зацеперах локомотивной бригаде и сотрудникам полиции.
В апреле штраф для зацеперов увеличили до 4000 рублей. В этот закон не вносили правки в течение 20 лет. Ранее размер штрафа составлял всего 100 рублей.
В мае на станции метро «Белорусская» в Москве нетрезвый мужчина упал на пути и чудом выжил. На помощь ему пришел другой пассажир, который прыгнул на рельсы следом за ним и стал сигнализировать приближающемуся поезду, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.