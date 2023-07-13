В ОНК Москвы опровергли сведения о нахождении Суровикина в СИЗО ОНК Москвы: генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина нет в СИЗО «Матросская тишина» и изоляторе федерального значения «Кремлевский централ», сообщил в Telegram ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. По его мнению, генерал вряд ли находится в каком-либо месте принудительного содержания, как об этом сообщали зарубежные СМИ.

На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 («Матросская тишина), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его, — написал Мельников.

Он добавил, что в Сети появилась информация о том, что генерал может находиться в Одинцовском районе. Мельников пояснил, что не может ни подтвердить это, ни опровергнуть, поскольку это — территория ОНК Подмосковья. При этом он выразил сомнение в том, что Суровикин вообще может пребывать под арестом.

В конце июня западные СМИ писали о задержании Суровикина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что генерал отдыхает и недоступен. Дочь Суровикина, Виктория, также опровергла сообщения о его аресте. Она подчеркнула, что с генералом «все в порядке».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он рекомендовал обратиться с этими вопросами в Минобороны.