В Москве глушат навигацию на Бульварном и Садовом кольцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Навигаторы стали работать со сбоями в пределах Бульварного и Садового кольца в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, сотрудникам столичной полиции объяснили это сменой локации GPS для подготовки парада Победы.

Baza пишет, что девайсы также показывают неправильную локацию: например, водители, находящиеся на Тверской улице, могут обнаружить себя на карте в районе Внуково.

В период с 27 апреля по 10 мая для посетителей закрыта Красная площадь. Прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 Мая.

27 апреля в Москве образовались 10-балльные пробки на дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Карты», Садовое и Бульварное кольца, а также Волгоградский проспект и примыкающие дороги стоят в обе стороны. Это связано с ограничениями, введенными для подготовки к параду Победы 9 мая.

25 апреля столичные власти перекрывали центральные улицы города в связи с подготовкой ко Дню Победы. Движение ограничивали от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, а также от Большой Садовой до улицы Гашека.