В Москве покупательницы подрались в книжном из-за литературы по психологии

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В Москве покупательницы подрались в книжном магазине на проспекте Мира из-за литературы по психологии, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что две девушки начали конфликтовать из-за двух последних экземпляров книги про отношения между мужчинами и женщинами. Одной из покупательниц потребовалось сразу две книги, а вторая девушка не захотела уступать.

5 сентября водители на юго-западе Москвы в Ново-Переделкино устроили драку на дороге. Двое мужчин начали потасовку прямо в пробке, их пытались разнять несколько человек. Машинам приходилось объезжать конфликтующих.

4 сентября в центре Москвы произошла другая массовая драка, причиной которой могло стать нацистское приветствие. Видео, которое снял один из очевидцев, попало в Сеть. На кадрах видно, как к двум молодым людям подходит группа мужчин и начинает выяснять, кто из них выкрикнул нацистское приветствие.