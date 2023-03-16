В Москве отменили большой концерт в честь присоединения Крыма

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На стадионе «Лужники» в Москве не состоится большой концерт, приуроченный к присоединению Крыма 18 марта, сообщил источник NEWS.ru в волонтерских кругах. Он отметил, что формат празднования дня воссоединения полуострова будет изменен. Официальных сообщений об отмене мероприятия не было.

18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Обратите внимание, что большого концерта не будет, — рассказал источник.

Как рассказали Telegram-каналу «Сирена» в группе «Патриоты России», анонсировавшей концерт, ситуация «в подвешенном состоянии», мероприятие не советуют проводить из-за риска терактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 марта заявил, что день присоединения Крыма к России, который традиционно празднуется после событий 2014 года, на этот раз так или иначе будет отмечен. При этом представитель Кремля заметил, что пока еще рано говорить о формате праздничных мероприятий, и призвал по этому поводу «не забегать вперед». Песков добавил, что у главы государства до дня присоединения Крыма очень и очень плотный график.

День воссоединения полуострова с РФ отмечается 18 марта. В этот день девять лет назад был подписан межгосударственный договор между президентом России и главой региона.