В Москве на салатовой ветке метро произошел сбой из-за человека на пути

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой из-за человека на пути, сообщили в столичном дептрансе. От станции «Печатники» до «Чкаловской» не было движения поездов, в 20:58 его восстановили.

На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от «Печатников» до «Чкаловской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в первом сообщении.

Ранее человек погиб в результате падения на пути в московском метро. ЧП произошло на станции «Чеховская» на Серпуховско-Тимирязевской линии.

До этого на Арбатско-Покровской линии метро Москвы не было движения поездов от «Курской» до «Киевской». Причиной коллапса стал инцидент с человеком на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя примерно 20 минут в дептрансе заявили, что движение на синей линии метро восстановлено и вводится в график.

В феврале в петербургском метро произошел инцидент на станции «Петроградская». Девушку едва не затянуло внутрь эскалатора. На опубликованных кадрах видно, что она сидит на ступеньках, а потом просто не успевает встать. В итоге она осталась без куртки, а в метрополитене заявили, что дежурная среагировала «неоперативно». Девушка, однако, не пострадала.