В Москве директор сдал полиции ученика, который критиковал флаг России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве директор школы № 1568 в Южном Медведково сообщил в полицию об ученике, который критиковал флаг России и уроки «Разговоры о важном», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что 6-классник Андрей М. направил письмо директору с просьбой демонтировать флагшток на пришкольной территории, отменить проведение торжественных линеек с поднятием флага и исполнением гимна РФ, а также перестать проводить внеурочные мероприятия «Разговоры о важном». Отмечается, что письмо было анонимным, но школьника вычислили по почерку.

В Москве директор сдал полиции ученика, который критиковал флаг России в школе и уроки «Разговоры о важном» <...> Об этом школа сообщила силовикам, школьника с семьей вызвали в полицию, — передает канал.

Ранее с факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова отчислили двух студенток за критику однокурсника Степана Антропова, который сфотографировался на лестнице университета с флагом ЛНР и в футболке с литерой Z. Руководство вуза посчитало, что девушки нарушили устав учебного заведения, так как матерились в «академическом пространстве», под которым подразумевается один из университетских чатов во «ВКонтакте».

27 сентября прошла этическая комиссия, куда были приглашены девять студентов, которые посчитали поступок Антропова патриотической акцией, за что его и раскритиковали. Большая часть комиссии проголосовала против отчисления студенток, но последнее слово осталось за деканом факультета Еленой Вартановой. Отмечается, что девушки не имели задолженностей по учебе, одна из них училась на бюджете и претендовала на красный диплом.