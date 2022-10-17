В московском военкомате объявили экстренную эвакуацию В Даниловском военкомате Москвы объявили экстренную эвакуацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В здании военного комиссариата Даниловского района ЮАО города Москвы проходит экстренная эвакуация, сообщил в беседе с NEWS.ru представитель военкомата. Он рассказал, что руководство ждет прибытия кинологов. В настоящий момент неизвестно, заминирован военкомат или нет.

Я не знаю, заминировали военкомат или нет, но у нас сейчас идет эвакуация. В данный момент ждем прибытия кинологов, — заявил собеседник.

После начала боевых действий на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.

Так, 17 октября здание комиссариата забросали «коктейлями Молотова» в Бурятии. Инцидент произошел в селе Мухоршибирь рано утром. Неизвестный злоумышленник забросил на крышу военкомата две бутылки с зажигательной смесью. В результате незначительно обгорели стены на площади 2 кв. м. В остальном здание не пострадало. Ведутся поиски поджигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Щелково военкомат попытались поджечь во второй раз. Бутылка с зажигательной смесью попала в окно на первом этаже, в результате в одном из кабинетов возник пожар. Предыдущая попытка имела место в мае.