В Домодедово ответили на вопрос о «дронах» возле аэропорта В Домодедово заявили, что около аэропорта не было зафиксировано беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Домодедово не были зафиксированы беспилотники, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Терминал работает в штатном режиме, взлет и посадка самолетов производятся по расписанию.

Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме,— сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в аэропорту Домодедово при посадке самолета авиакомпании «Белавиа» был замечен неизвестный БПЛА. По информации канала, судно благополучно приземлилось, а дрон продолжил летать над территорией аэропорта.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что служба охраны авиационного завода в Новосибирске обнаружила неизвестный дрон на территории предприятия. По информации канала, беспилотник не нес боевого заряда, но был оснащен камерой слежения для фиксации передвижения людей и техники по промышленной территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

7 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были уничтожены 22 ударных беспилотника ВСУ. Средствами ПВО также были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, ракета оперативно-тактического комплекса «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».