В Домодедово опровергли информацию об использовании БПЛА против птиц

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Московском аэропорту Домодедово не используются дроны для отпугивания птиц, сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Там объяснили, что за контроль птиц отвечает орнитологическая служба, которая использует только сертифицированные методики и оборудование.

В московском аэропорту Домодедово действует комплексная система для обеспечения орнитологической безопасности полетов. Для этого создано отдельное подразделение, в задачи которого входит контроль за популяциями птиц на территории аэродрома и в радиусе 15 километров от него. <...> В орнитологической службе Домодедово используются только те методики и оборудование, которые сертифицированы и рекомендованы Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что ежедневно специалисты осматривают территорию аэродрома, в том числе с использованием специально обученных ловчих птиц — ястребов-тетеревятников. По периметру летного поля установлены пропановые пушки, специальные ловушки, биоакустические установки, визуальные отпугиватели — шары, имитирующие глаза хищных птиц. Кроме того, специалисты используют стартовые пистолеты, имитирующие звук выстрела, и сигнальные ракеты.

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за того, что в фюзеляж попала птица.