Умер художник-создатель «Дяди Степы» Умер 91-летний художник-создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

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Герман Мазурин

В Москве на 92-м году жизни умер российский художник Герман Мазурин, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, еще два месяца назад он неудачно упал дома и был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Мазурин известен как создатель «Дяди Степы» для книги Сергея Михалкова. Как художник-иллюстратор он оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

SHOT отмечает, что Мазурин 23 июля упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка. Художника госпитализировали в больницу имени Пирогова. Медики пытались его спасти, но накануне он скончался от полученных травм.

17 сентября на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

За свою карьеру Александра Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.