Стало известно, как убийца активиста Еговцева проник в подъезд Mash: напавший на активиста «Зова народа» попал в подъезд под видом курьера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения в подъезде, где был убит активист движения «Зов народа» Антон Еговцев, ее опубликовал Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина попал в здание, представившись консьержке курьером. Он сказал, что должен вручить Еговцеву посылку из рук в руки.

Вошедший в подъезд мужчина был в кофте с капюшоном, из-за чего камеры видеонаблюдения не смогли зафиксировать его лицо. В подъезд он вошел за несколько часов до преступления.

Вечером подозреваемый угрожал супруге убитого, но полицейские никак не отреагировали на угрозы. Юрист Илья Русяев предположил, что жалобы жены заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева на преследования игнорировали, так как в России нет отдельного закона о сталкинге. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что некоторые формы преследования при этом могут квалифицировать как угроза убийством или причинение вреда здоровью.

Сейчас подозреваемый установлен. Он находится в реанимации, поскольку Еговцев оказал сопротивление при нападении и ранил мужчину в предплечье.

В начале июня житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Перед этим между тремя мужчинами завязался спор, один из участников схватился за нож. Пострадавшие доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители.