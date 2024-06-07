Задержан подозреваемый в убийстве активиста «Зова народа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химках сотрудники следственного отдела СУ СКР по Московской области задержали подозреваемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, передает пресс-служба ведомства. Мужчина является жителем подмосковной Лобни. По версии следствия, он нанес погибшему несколько ударов ножом в лобненской многоэтажке.

Установлено, что 7 июня 2024 года в подъезде жилого дома, расположенного в городе Лобне, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте, — рассказали в Следственном комитете.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в реанимации, поскольку тоже получил ранение. Также следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

Мужчина был убит в ночь на 7 июня. Злоумышленник нанес ему не менее семи ударов ножом. Известно, что мужчина и ранее преследовал активиста и его супругу. Вечером жена Еговцева обращалась в полицию из-за угроз подозреваемого. Он настиг ее около подъезда.