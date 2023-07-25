У отеля в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предмет, похожий на гранату, найден возле центрального входа в элитный отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке, передает SHOT. Предмет похож на игрушку, поэтому постояльцев отеля пока не эвакуировали.

К месту прибыли оперативные службы. Они ожидают кинологов с собаками.

Ранее в деревне Бортниково Московской области мужчина взорвал гранату во время застолья в одном из заведений общепита. Между ним и другим гостем заведения произошла ссора, в результате которой мужчина и воспользовался гранатой. Один человек погиб. Четверо человек получили ранения. Среди пострадавших есть два ребенка.

До этого жительница Сахалинской области пожаловалась в полицию, что ее муж хранит дома боеприпасы и взрывчатку. В МВД рассказали, что женщина обратилась в полицию после ссоры с супругом, в ходе которой тот угрожал ей оружием. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении боеприпасов и взрывчатки.

22 июля ящик с надписью «Радий» был обнаружен у штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. Находку, обернутую в пенопласт, обнаружил патруль. Отмечается, что надпись «Радий» на ней — заводская. Предположительно, ящик был сброшен на территорию штаба ОДКБ с применением парашюта.

16 июля в Москве рядом с торговым центром «Авиапарк» обнаружили предмет, похожий на гранату. Он находился во внутреннем дворе одного из домов на Ходынском бульваре.