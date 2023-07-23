Мужчина взорвал гранату во время застолья в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне Бортниково Московской области. По его данным, в результате происшествия один человек погиб.

Как написал канал, между отдыхающими произошел спор при распитии спиртных напитков. В ходе конфликта один из присутствующих достал гранату и взорвал ее. Еще четверо человек получили ранения.

Среди пострадавших есть два ребенка, сообщил телеканал РЕН ТВ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Накануне сотрудники частной охранной организации в Подмосковье прибыли на вызов в поселок Шервуд, где их встретил взломщик с гранатами. По некоторым данным, мужчина выкрикивал, что вернулся из зоны СВО, а залезть в коттедж ему приказал Бог. Он оказал сопротивление полиции и был убит.

Силовики призывали злоумышленника сдаться и сложить оружие, но тот вел себя неадекватно и открыл огонь. В арсенале у мужчины было несколько единиц автоматического оружия, боеприпасы, гранаты и зажигательные смеси.