«Тропические ночи» в Москве: сколько будет градусов, погода с 1 по 7 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С приходом июля жара в столице побьет рекорды вековой давности, считают в Центре погоды «Фобос». Что будет происходить в Москве в первую неделю июля, как пережить жару, когда она закончится?

Какая будет погода в Москве с 1 по 7 июля

Москву ждет аномальная жара в первую неделю июля, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столичный регион находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который очистил от облаков европейскую часть России и уже принес ряд температурных рекордов.

«Помимо жаркого рекорда в Санкт-Петербурге, вчера в России было обновлено еще три десятка суточных рекордов максимальной температуры воздуха! Среди рекордсменов Петрозаводск, Смоленск, Тверь, Кемь-Порт, Великие Луки и другие, небывалая для этого дня жара наблюдалась в Томске, Ачинске, Красноярске, Тайшете, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, новые максимумы отмечены и на Дальнем Востоке — в Курильске», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил, что 2 и 3 июля температура воздуха в Москве может обновить рекорды, которым 134 и 107 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В понедельник — +30–32, во вторник и четверг — +31–33, а в среду жара достигнет апогея — термометры покажут +32–34. Кроме того, Москву ждут и так называемые тропические ночи — когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже определенной отметки, на широте Москвы это +20. По нашим расчетам, в этот период ночные температуры в столице будут в пределах +19–22», — сообщил Леус.

Синоптики Foreca отмечают, что в течение недели в Москве не будет дождей. В ночь на 6 июля после пиковых значений температура воздуха упадет ниже +30 градусов (ночная — ниже +20).

Какая погода будет на неделе в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в первой половине дня 29 июня температура воздуха в городе достигла +32,1, перекрыв рекорд 1999 года. Но в воскресенье уже прохладнее, поскольку мощная тепловая волна сместилась на восток.

Леус указывает, что 30 июня город находится под влиянием гребня антициклона, наполненного относительно прохладными воздушными массами.

Foreca указывает, что понедельник, 1 июля, станет самым жарким днем наступающей недели: температура воздуха в Петербурге достигнет +31. В дальнейшем антициклон сместится на восток, жара охватит зону от Смоленска на западе до Уфы и Перми на востоке, от Сыктывкара на севере до Крыма и Кавказа на юге.

В Петербурге между тем уже вечером 1 июля пройдет гроза, в дальнейшем неделя будет преимущественно дождливая. Самые сильные осадки ожидаются во вторник (11,1 мм) и четверг (17,1 мм), менее мощные дожди ожидаются в выходные. Температура воздуха после пика 1 июля снизится и будет колебаться от +20 до +23.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выжить в жару, что говорят врачи

Леус предупредил, что такой довольно длительный период жаркой погоды опасен для здоровья. Особенно неприятны «тропические ночи»: организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому «тропические ночи» влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара.

Врачи приводят ряд универсальных советов для тех, кто страдает от жары. Прежде всего, следует по возможности избегать самого опасного периода — с 11 по 16 часов. Если такой возможности нет, следует по возможности держаться в тени. При сильной жаре даже здоровым людям противопоказаны физические нагрузки и занятия спортом. Пожилым людям и маленьким детям в жару не рекомендуется выходить на солнце вообще. В жару обязательно нужен головной убор, который защитит голову от прямых солнечных лучей.

В жару абсолютно необходимо пить больше жидкости, не менее 2–2,5 литра в сутки. Лучше пить воду, чем соки или сладкие напитки. Категорически нельзя пить алкоголь: даже некрепкое пиво увеличивает нагрузку на сердце и почки.

Симптомы перегрева — покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов необходимо снять с человека одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить пострадавшего каждые 5–10 минут. При потере сознания стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.

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