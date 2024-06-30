«Тепловой рекорд»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: воздух в Москве может прогреться до 34 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В столице на предстоящей неделе, с 1 по 7 июля, ожидается тепловой рекорд, воздух прогреется выше отметки +30 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, всю неделю будет облачно, а небольшие дожди пройдут в четверг и пятницу. Во вторник, 2 июля, в столице ожидается до плюс 34 градусов.

Нас ожидает тепловой рекорд. На следующей неделе в Москве столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла. В понедельник, 1 июля, ожидается до 30–33 градусов тепла. Во вторник, 2 июля, — до 31–34 градусов тепла. Преимущественно всю неделю будет облачно, но без осадков. Кратковременные дожди возможны к концу недели, 4 и 5 июля. Ночные температуры будут в среднем — от плюс 21 до плюс 23 градусов, — пояснил Шувалов.

Об аномальной жаре в России ранее предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков. По его словам, повышенная температура воздуха будет наблюдаться практически во всех регионах страны. При этом даже в северных областях, ожидается около +30 градусов в дневные часы.

До этого Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о возникновении шторма в Атлантическом океане. По его информации, порывы ветра в его пределах достигают 18 м/с.