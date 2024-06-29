В Атлантическом океане зафиксировали формирование тропического шторма NHC: тропический шторм «Берил» возник в Атлантическом океане

Фото: Manfred BailimageBROKER.com/Global Look Press

Тропический шторм, которому дали название «Берил», возник в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США. По их информации, порывы ветра в его пределах достигают 18 м/с.

«Берил» на данный момент находится к юго-востоку от Барбадоса на расстоянии 1,8 тыс. км, отметили специалисты. При этом движется он в западном направлении со скоростью 29 км/ч, констатировали ученые.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что по Москве прошел шторм мощностью 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 м/с. При таком ветре происходят значительные разрушения, обратил внимание синоптик.

До этого стало известно, что местные жители заметили смерч, надвигающийся на населенный пункт Аргаяш в Челябинской области. Специалисты в регионе перешли на особый режим работы. Перед ними выставили приоритетные задачи по охране энергетических объектов и устранению аварийных ситуаций.

6 июня смерч образовался на Калужском шоссе в Москве на фоне дождливой погоды. В Сети появился видеоролик атмосферного вихря, снятый очевидцами. На представленных кадрах было видно, что смерч возник высоко в небе. Также очевидцы заметили, что от сильного ветра колыхались деревья.