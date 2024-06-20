Синоптик раскрыл особенности обрушившегося на Москву урагана Тишковец: на Москву обрушился 10-бальный шторм из 12 возможных

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сильный дождь в Москве 20 июня

По Москве прошел 10-бальный шторм из 12 возможных, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час, пояснил он.

Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это десятибальный шторм из 12 возможных, — пояснил он.

При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил он. Ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море же, уточнил специалист, он способен вызывать высокие волны до 7-10 метров в высоту.

Мощный ливень и ураганный ветер обрушился на российскую столицу днем 20 июня. Стихия сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу. Так, на одном из видео сильный ветер уносит курьерские боксы и даже самокаты. На другом ролике видно, что ветром на проезжую часть снесло часть обшивки крыши. На некоторых роликах можно заметить, как ураганный ветер буквально гнет деревья и людям приходится держаться за столбы, чтобы противостоять стихии.

По данным Telegram-канал SHOT, в результате урагана в Москве погибли два человека, 16 пострадали, свыше 40 машин получили повреждения. Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса.