На село в российском регионе надвигается смерч Ural Mash: в Челябинской области заметили смерч

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Местные жители заметили смерч, надвигающийся на населенный пункт Аргаяш в Челябинской области, передает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, специалисты в регионе перешли на особый режим работы. Перед ними выставили приоритетные задачи по охране энергетических объектов и устранению аварийных ситуаций.

Как рассказали в региональном МЧС, в Агаповском районе произошло повреждение линии электропередачи, а в поселке Субутак частично повреждены кровли жилых домов. Никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что смерч разрушил крыши домов, сорвал столбы и испугал местных жителей под Тюменью. В регионе прошли град, штормовой ветер и ураган. Информация о пострадавших при этом не поступала.

В селе Бердюжье очевидцы сняли на видео настоящий торнадо. Смерч унес знаки, столбы и другие некрепкие конструкции. Местные жители отмечают, что последний раз торнадо в районе был 10 лет назад. Тогда смерч разрушал теплицы, сносил крыши домов и нарушал электроснабжение в селе.

6 июня смерч образовался на Калужском шоссе в Москве на фоне дождливой погоды. В Сети появился видеоролик атмосферного вихря, снятый очевидцами. На представленных кадрах видно, что смерч возник высоко в небе. Также можно заметить, что от сильного ветра колышутся деревья.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что смерчи чаще всего возникают в европейской части России в мае и начале июня. Они наблюдаются при резком вторжении арктического воздуха.