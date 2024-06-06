Смерч на Калужском шоссе попал на видео «Москвач»: смерч образовался на Калужском шоссе в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смерч образовался на Калужском шоссе в Москве на фоне дождливой погоды, сообщает Telegram-канал «Москвач». Он также опубликовал видеоролик атмосферного вихря, снятый очевидцами.

На представленных каналом кадрах видно, что смерч возник высоко в небе. Также можно заметить, что от сильного ветра колышутся деревья.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что смерчи чаще всего возникают в европейской части России в мае и начале июня. Они наблюдаются при резком вторжении арктического воздуха. Речь идет о Ярославской и Ивановской областях.

До этого СМИ сообщали, что в Москве после удара молнии загорелась крыша «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ. Из здания эвакуировали 200 человек, среди которых 19 несовершеннолетних. Были опубликованы кадры с места происшествия, на них виден столб дыма и бушующее пламя.

Также ранее в Серпухове ураган сорвал крышу с жилого дома на Юбилейной улице. По информации СМИ, жители соседних домов попытались самостоятельно убрать оторванный кусок кровли, однако крупные градины заставили их уйти с улицы.