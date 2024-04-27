Названы регионы России, которым в мае — июне угрожают смерчи Синоптик Позднякова: Иваново и Ярославлю стоит ждать смерчей ближе к лету

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смерчи бывают в европейской части России в мае и начале июня, когда резко вторгается арктический воздух, заявила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, речь идет о Ярославской и Ивановской областях. Синоптик пояснила, что именно в этих регионах холодный воздух сталкивается с теплым в конце весны и начале лета.

В европейской части РФ в мае — начале июня бывают смерчи, когда арктический воздух резко вторгается, на холодных фронтах у нас бывают смерчи — в Ярославской, Ивановской областях иногда случаются. Наверно, именно там холодный воздух сталкивается с теплым в мае — начале июня, — сказала Позднякова.

Она добавила, что России мощные торнадо, как в США, не угрожают. По словам Поздняковой, исключением может стать только Дальний Восток. Как подчеркнула синоптик, моря, которые окружают РФ — Охотское и Японское, — являются холодными. Когда с Южно-Китайского и Желтого морей приходит тепло и сталкивается с холодом, возникают интенсивные осадки и шквалистый ветер, но к американским торнадо это не приводит, отметила специалист.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве на майских праздниках ожидается теплая погода без осадков, кратковременные дожди возможны только 1 мая. По его словам, на смену циклона придет область высокого атмосферного давления, небольшой антициклон наладит погоду.