Ураган сорвал крышу с жилого дома в Подмосковье

На улице Юбилейной в Серпухове ураган сорвал крышу с жилого дома, пишет Telegram-канал SHOT. Жители соседних домов попытались убрать оторванный кусок кровли, но крупные градины заставили их уйти с улицы.

По данным Telegram-канала «360», ливень в Серпухове затопил все улицы города. Больше всего воды собралось на перекрестке улиц Российской и Горького.

Непогода сохранится до 23:00 1 июня, уведомил канал. Власти призвали жителей города не покидать дома, а автомобилистов быть предельно внимательными на дороге и не парковаться вблизи деревьев и аварийных строений.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 31 мая сообщил, что один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль в Черкесске. По словам Темрезова, еще шестеро пострадавших госпитализированы. В Черкесске также есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью жители. Темрезов поручил оценить объем восстановительных работ и привлечь к ремонту необходимые средства и силы.

В Балашихе удар молнии убил прохожего, информировал Telegram-канал Readovka. По его данным, ЧП произошло недалеко от ТЦ «Глобус». Мужчина шел по дороге во время ливня, после удара он упал на землю.