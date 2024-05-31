В Балашихе удар молнии убил прохожего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Балашихе удар молнии убил прохожего, передает Telegram-канал Readovka. По его данным, ЧП произошло недалеко от ТЦ «Глобус». Мужчина шел по дороге во время ливня, после удара он упал на землю.

Как пишет канал, в текущем году это первый настолько масштабный разгул стихии в Московской области, повлекший серьезные последствия. Непогода достигла Центрального региона после юга РФ, где уже прошел ураган.

Ранее молния ударила в трех подростков на пляже в городе Исабела в Пуэрто-Рико. Пострадавшим от 7 до 12 лет, старший мальчик в тяжелом состоянии. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как трое детей стояли рядом друг с другом на открытом пространстве. В какой-то момент в них ударила молния. Утверждается, что из-за близкого расположения их тел разряд прошел через каждого.

До этого во Франции один человек погиб и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как молния ударила в футбольное поле, где тренировалась местная команда. Смертельное ранение получил 33-летний футбольный тренер, его долго пытались реанимировать.

Кроме того, самолет с футболистами турецкого клуба «Кайсериспор» поразила молния. Воздушное судно вынужденно вернулось в аэропорт вылета, никто из членов команды не пострадал.