Молния ударила в трех подростков на пляже в Пуэрто-Рико

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Молния ударила в трех подростков на пляже в городе Исабела в Пуэрто-Рико, сообщает Associated Press. Уточняется, что пострадавшим от 7 до 12 лет, старший мальчик в тяжелом состоянии.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как трое детей стояли рядом друг с другом на открытом пространстве. В какой-то момент в них ударила молния. Утверждается, что из-за близкого расположения их тел разряд прошел через каждого. На следующем кадре очевидцы оказывают первую помощь пострадавшим — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Ранее во Франции один человек погиб и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как молния ударила в футбольное поле, где тренировалась местная команда. Смертельное ранение получил 33-летний футбольный тренер, его долго пытались реанимировать.

Кроме того, самолет с футболистами турецкого клуба «Кайсериспор» поразила молния. Воздушное судно вынужденно вернулось в аэропорт вылета, никто из членов команды не пострадал.

Также сообщалось, что пожар вспыхнул после удара молнии в дом в Удмуртии. В деревне Солдырь грозовой разряд ударил в распределительный щит на стене деревянного дома. Он загорелся, огонь перекинулся на баню и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.