Во Франции молния ударила в футбольное поле и убила тренера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как молния ударила в футбольное поле во Франции, где тренировалась местная команда, сообщает La Voix du Nord. Инцидент произошел в коммуне Курьер (департамент Па-де-Кале). Смертельное ранение получил 33-летний футбольный тренер, его долго пытались реанимировать, уточняют авторы издания.

Двое других пострадавших в возрасте 25 и 44 лет госпитализированы в тяжелом состоянии, у одного из них сильные боли в груди, другой получил ожоги ноги. В момент происшествия на стадионе находились 33 человека. Как отмечает издание, число пострадавших пока предварительное, на месте ЧП работают оперативные службы.

В начале мая стало известно о смерти тренера детской партнерской школы «Динамо» Егора Кашина во время футбольного матча в Сочи. Игрок команды соперников попал Кашину локтем в висок, после чего у наставника команды началось кровоизлияние в мозг. При этом окончательная причина смерти тренера пока не установлена.

Ранее сообщалось, что нападающий немецкой команды «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель, пытаясь догнать мяч, на большой скорости выбежал за лицевую линию и врезался в стену. Он ударился головой и оказался в глубоком нокауте. Удар получился настолько сильным, что футболист какое-то время не мог прийти в себя.