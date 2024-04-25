Разряд молнии стал причиной мощного пожара в Удмуртии МЧС: дом в Удмуртии вспыхнул после удара молнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После удара молнии в Удмуртии вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что в деревне Солдырь грозовой разряд ударил в распределительный щит на стене деревянного дома. Он загорелся, огонь перекинулся на баню и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.

Пожар на 43 квадратных метрах тушили 10 специалистов и 5 единиц техники МЧС России, — отметили в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Площадь возгорания достигала порядка 500 квадратных метров. В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Причины возгорания не озвучивались.

До этого мощный пожар разгорелся на ферме в населенном пункте Вязовка Республики Башкирия. Площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли почти 140 животных, среди которых были овцы, телята и куры. Пострадал один мужчина, он получил ожог руки. По предварительной версии, причиной пожара мог стать автомобильный аккумулятор.

Кроме того, в Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела.