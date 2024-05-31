Стало известно количество жертв урагана в Черкесске Глава Карачаево-Черкесии Темрезов сообщил об одном погибшем при урагане

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль в Черкесске. Политик выразил соболезнования родным и близким жертвы урагана в Telegram-канале. Темрезов обсудил ситуацию с председателем правительства республики Муратом Аргуновым.

Заслушал информацию о ситуации по муниципальным городам и районам Карачаево-Черкесии, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Сегодня в результате неблагоприятных метеорологических явлений в зону стихии попали город Черкесск, Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы, — написал глава республики.

По словам Темрезова, еще шестеро пострадавших госпитализированы. В Черкесске также есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью жители.

Глава республики дал поручение министру здравоохранения Казиму Шаманову оказать всю необходимую помощь пострадавшим, проверить лечебные учреждения для принятия необходимых мер. Правительство, оперативный штаб по ГО и ЧС, а также главы муниципальных районов и районов должны незамедлительно осмотреть все социальные учреждения образования, здравоохранения, кровли многоквартирных домов и системы энергоснабжения и жизнеобеспечения на предмет нанесенного ущерба. Темрезов поручил оценить объем восстановительных работ и привлечь к ремонту необходимые средства и силы.

В Пермском крае ранее ураганный ветер снес крыши зданий и обесточил тысячи домов. По данным сотрудников МЧС, среди населения никто не пострадал.