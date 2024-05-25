Ветер снес крыши зданий и обесточил тысячи домов в Пермском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ураганный ветер снес крыши зданий и обесточил тысячи домов в Пермском крае, пишет «Подъем» со ссылкой на региональное управление МЧС. По данным спасателей, среди населения никто не пострадал.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что частично остались без электричества более тысячи домов в Александровском муниципальном округе и около 900 — в Соликамском. Отмечается, что восстановить электроснабжение планируют к 02:00 мск.

В Березниковском городском округе произошло повреждение кровли физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов». Погибших нет, пострадавших нет. Проводится расчистка территории, устанавливается ущерб. По Перми информацию еще собирают. Дело в том, что у нас первоначально в Березниках все было, а в Перми относительно недавно ветер сильный поднялся, — говорится в сообщении.

Ранее вихрь в Ярославской области поднял в воздух теплицу с дачницей внутри. За буйством стихии наблюдали дети на спортивной площадке по соседству. На кадрах, которые они засняли, видно, как ветер поднимает конструкцию и переворачивает ее в соседский огород. По данным канала, находившаяся в этот момент в ней женщина получила ушибы, но от госпитализации отказалась.