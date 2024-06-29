В Москву придут «тропические ночи» Леус: в первые пять дней июля в Московский регион придут «тропические ночи»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первые пять дней июля в Московский регион придут «тропические ночи», заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в этот период температура воздуха в ночное время не будет опускаться ниже 19 градусов.

Столичный регион ждет период тропических ночей. Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими <...>. По нашим расчетам, в этот период ночные температуры в столице будут в пределах плюс 19–22 градусов, — рассказал Леус.

Специалист добавил, что ночь на понедельник станет единственным исключением. Столбики термометров в это время опустятся до плюс плюс 16–18 градусов.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, что июль в России начнется с аномально жаркой погоды. По его прогнозу, в первых числах месяца практически на всей территории страны, даже на севере, ожидается около +30 градусов в дневные часы.

Однако в некоторых регионах, несмотря на высокую температуру воздуха, всю неделю будут лить дожди. Сильные ливни пройдут на Таймыре, в Норильске, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе. Там узкой полосой будет проходить атмосферный фронт, добавил специалист.