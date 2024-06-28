Смерчи разрушат Москву? Метеорологи предупреждают: торнадо будут чаще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смерч в Москве в представлении ИИ

По мере изменения климата смерчи все чаще станут возникать в Москве и Подмосковье, хотя это нехарактерное явление для столичного региона. NEWS.ru выяснил, как и при каких условиях образуются торнадо, насколько серьезный ущерб они могут нанести мегаполису и как часто будут возникать.

Как часто смерчи возникают в европейской части России

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал NEWS.ru, что до сегодняшнего дня метеорологические станции смерчи почти не фиксировали, но их будет больше, чем сейчас.

«Насколько больше — в цифрах это не измеряется по той простой причине, что сейчас нет климатических характеристик количества смерчей в столичном регионе в год или десятилетие. Так как это явление было крайне редким в европейской части России, метеорологические станции, которых тоже очень мало, его практически не фиксировали», — объяснил Леус.

Он считает, что сейчас в связи с изменением климата смерчи по несколько раз в год фиксируются на европейской части России.

Что такое смерч

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила NEWS.ru, что не каждый атмосферный вихрь можно называть смерчем: у него есть определенные характеристики. МЧС России определяет смерч как атмосферный вихрь диаметром до километра, в котором воздух вращается со скоростью до 100 метров в секунду. Он обычно возникает в грозовом облаке и часто распространяется до поверхности земли или воды. Смерч имеет вид столба, иногда с изогнутой осью вращения, с воронкообразными расширениями сверху и снизу.

«Смерч — это вертикальная воронка, доходящая до земли. Она формируется под мощным кучевым облаком: под ним происходят сначала восходящие движения воздуха, потом там начинается „крутеж“. Когда он опускается до земли, то начинает поднимать в себя воду, деревья. Он набирает силу и движется по направлению ведущего потока», — рассказала Позднякова.

Главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Михаил Курганский объяснил NEWS.ru, что смерчи образуются при специфических условиях, когда на территорию с жаркой погодой резко врывается холодный атмосферный фронт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Был ли смерч в Москве в июне

По мнению Михаила Курганского, запечатленный на видео воздушный столб, который образовался в столичном регионе 20 июня во время мегаливня, действительно можно назвать смерчем, но очень слабым.

«Есть несколько категорий смерчей. Их оценивают по шкале от 0 до 5. „Пятерка“ вагоны поднимает, а в Москве был смерч нулевой категории», — сказал он.

Татьяна Позднякова высказала другое мнение. Она считает, что это был не смерч, а шквал: во-первых, по ее словам, эти воздушные столбы не доходили до земли, а во-вторых, во время мегаливня на Москву надвигалось не одно мощное кучевое облако, а целый холодный фронт.

«Этот фронт идет не отдельным кучевым мощным облаком, а сплошняком. Он вытесняет воздух перед ним, поэтому перед холодным фронтом, при больших контрастах температуры воздуха, формируются линии шквалов, а не смерчи. Это то, что мы наблюдали в Лобне», — объяснила Позднякова.

Кроме того, она заявила, что характер повреждения деревьев нетипичен для последствий смерча. На распространенных в интернете видео лес повален в одну сторону. При смерче деревья были бы вырваны с корнем из земли и разбросаны хаотично, говорит Позднякова.

«Шквалы, облачные воронки под кучевым облаком, которые перепутали со смерчем, у нас этим летом уже были, но мы не обращали на это внимания», — добавила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможен ли в Москве сильный смерч с разрушениями

Михаил Курганский считает, что в Москве вполне может образоваться сильный смерч. Такой атмосферный вихрь, например, прошелся по столице в 1904 году. Тогда торнадо уничтожил поселения Люблино, Карачарово, Кузьминки, Калитники, Сокольники и другие населенные пункты, десятки человек погибли.

«Это довольно редкое явление. Но в общем смерчей на европейской территории России уже сейчас в 10 раз больше, чем прогнозировали ранее», — сообщил он.

Однако Курганский подчеркнул, что из-за высотной городской застройки даже мощный смерч вряд ли сможет принести сильные разрушения в столицу. По его словам, небоскребы и другие многоэтажные здания будут разрушать структуру атмосферного вихря, и далеко в город он, скорее всего, не пройдет.

Татьяна Позднякова тоже не исключает возникновения смерчей в Московском регионе. Однако, по ее словам, для этого необходимы очень специфические условия. Кроме того, метеоролог подчеркнула, что в России нет системы и модели, которые могут прогнозировать смерчи.

«Мы можем сказать, что будут образовываться мощные кучевые облака. Но где и насколько мощные? Не каждый порыв ветра или кучевое облако приводят к образованию смерчей», — пояснила Позднякова.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС Фото: Сергей Булкин/ТАСС Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

Где хорошо прогнозируют смерчи

Наибольшее количество смерчей, по словам Татьяны Поздняковой, фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США и на юге, в штате Флорида у островов Флорида-Кис, где такие завихрения появляются почти каждый день с мая до середины октября.

«В Америке существует целая специальная система наблюдений, прогнозов по смерчам. Это целая наука, система. Этим занимаются ученые. И то они делают прогнозы смерчей за час, максимум за два. Они следят: у них хорошие радары, спутники», — отметила она.

Почему в России редки смерчи

Михаил Леус сообщил, что в России никогда не будет смерчей такой силы, как в Америке, из-за разных физико-географических особенностей. Во-первых, Америка гораздо меньше России по территории, подчеркнул он.

«Там ближе крайне холодные районы и крайне жаркая влажная часть Атлантического океана. И еще один момент — там более равнинная территория и с одной стороны — скалы, которые усиливают скорость ветра и понижают еще больше температуру при прохождении холодного фронта», — объяснил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Татьяна Позднякова отметила, что помимо этого на севере американского континента находятся Аляска и Гренландия — территории, покрытые льдами. Именно они сильно охлаждают воздух, который потом движется на юг и врывается в жару.

«Гренландия и Аляска — это холодные ледники. А у нас на севере не так. Например, Баренцево море не покрыто льдом. А в Гренландии, когда там скапливается ледяной воздух, он начинает двигаться на юг и сталкивается с очень теплым воздухом из Мексиканского залива. На этих контрастных фронтах образуются смерчи», — сообщила она.

Михаил Курганский отметил, что в России смерчи не такое частое явление, как в США, однако они могут периодически образовываться на европейской территории страны, в западной Сибири и на Дальнем Востоке.

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