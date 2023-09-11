Три автомобиля загорелись у ГИБДД в подмосковном Подольске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три легковых автомобиля загорелись на открытой площадке в подмосковном Подольске, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Московской области. Также горят гараж и сарай. Общая площадь горения 78 квадратных метров. Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В 12:02 поступил звонок о пожаре по адресу город Подольск, улица Правды, дом 23. Горят три легковых автомобиля на открытой площадке, пожарно-спасательные подразделения работают, дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала SHOT, который публикует видео очевидцев, автомобили горят рядом со зданием ГИБДД.

Ранее сообщалось о пожаре на крупном складе в Краснодаре на улице Демуса. Огнеборцы локализовали огонь в 11:28 на площади 700 квадратных метров. К его ликвидации привлечено порядка 80 спасателей и 26 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

До этого при пожаре в Саратовской области погибли трое малолетних детей. Их тела обнаружили пожарные после того, как справились с возгоранием. Им было два, пять и восемь лет. Следователи начали проверку по факту произошедшего.