«Теплый и солнечный день»: синоптик о погоде 5 июля в Москве Синоптик Шувалов: 5 июля в Москве будет теплый и солнечный день

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичей 5 июля ожидает теплый и солнечный день, заявил руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха днем достигнет 25 градусов тепла, атмосферное давление будет в пределах 749–750 мм ртутного столба. При этом осадков в столице не предвидится, добавил он.

5 июля нас ожидает такой же теплый и солнечный день. Температура в дневные часы составит 25 градусов тепла. Давление возрастет и приблизится к 749-750 мм рт. ст., ветер южный, без сильный порывов. Осадков в столице также не ожидается, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу этой недели воздух в Москве может прогреться до 30 градусов. По его словам, резкое потепление должно прийти в столичный регион ближе к выходным.

Терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что жара может вызывать сонливость из-за того, что в организме замедляются физиологические процессы. Она пояснила, что это защитная реакция, так как в жаркую погоду организм пытается охладиться через замедление процессов обмена веществ и уменьшение выработки энергии.