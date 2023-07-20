Суд арестовал подростка, нокаутировавшего мужчину в парке Горького

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве суд заключил под стражу 16-летнего Аскарали Очилдиева, который накануне нокаутировал мужчину в парке Горького, сообщает Telegram-канал Mash. В СИЗО он пробудет два месяца, до 18 сентября.

Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала столичная прокуратура. На подростка заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция также задержала еще троих подростков, которые были вместе Очилдиевым в парке.

Инцидент в парке Горького попал на видео. На кадрах видно, как трое подростков отвлекли разговором сидевшего на скамейке мужчину, а четвертый нанес ему сзади удар ногой. После этого подростки быстро ушли с места происшествия, а мужчина остался лежать на скамейке.

Полиция установила личности всех участников инцидента. Очилдиев после задержания отказался отвечать на вопросы без родителей. При этом он заявил, что ударил мужчину из-за того, что тот приставал к его подруге.

Ранее сообщалось, что в столичном парке «Коломенское» 13-летний подросток зарезал своего 11-летнего друга. Тело мальчика с 15 ножевыми ранениями было найдено в колодце. По предварительным данным, причиной убийства послужил бытовой конфликт.