Стало известно, когда в Москву придут первые заморозки и снег Первые заморозки и снег придут в Москву в третьей декаде октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — в третьей декаде октября, сообщается на портале «Метеовести». Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября в столице на четыре градуса превышает климатическую норму.

Прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм. Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что, согласно метеорологической статистике, в XXI веке средняя дата первых заморозков в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября. Однако этот год может стать исключением.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплая погода установится в Центральном регионе 5–10 октября. По его словам, днем воздух может прогреться до 10–15 градусов тепла.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет