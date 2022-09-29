Синоптики пообещали «бабье лето» Москве Синоптик Тишковец сообщил, что с 5-10 октября жителей Москвы ждет «старое бабье лето»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осень в Москве

Теплая погода установится в центральном регионе 5-10 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, назвав этот период «старым бабьим летом». По его словам, днем воздух может прогреться до 10-15 градусов тепла.

Природа может подарить во второй пентаде октября (5-10 октября) жителям Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре. По ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, 0…+5, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до +10…+15. Настоящая золотая осень! — написал он.

Однако Тишковец предупредил, что октябрь начнется с очень влажных позиций – за первые трое суток месяца прольется около половины от всего месячного лимита. При этом, показания барометров достигнут барического дна – 728 мм рт. ст., что на 17-20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет.