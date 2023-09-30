Стало известно, чем займется Путин в свой день рождения SHOT: Путин будет работать в свой день рождения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В этом году президент России Владимир Путин снова не поедет в сибирскую тайгу в свой день рождения, 7 октября, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, глава государства как и предыдущие два года, будет работать в этот день, пока конкретных планов нет.



В прошлом году свой 70-летний юбилей Путин отметил в компании коллег на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Еще годом ранее в день рождения президент проводил совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Последний раз глава государства отдыхал на природе в свой день рождения в 2019 году. Тогда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу находился в Сибири, где собирал грибы, гулял по лесу и катался на внедорожнике.

Ранее в сентябре финский портал Yle опубликовал архивное видео 1990-х годов, на котором запечатлен отдых будущего президента России Владимира Путина с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком в Финляндии.

На кадрах президент Путин был запечатлен в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. Во время игры в пинг-понг Собчак снял с себя футболку и продолжил играть с обнаженным торсом, а Путин, наоборот, надел куртку из спортивного комплекта. Политики на видео шутят и смеются.