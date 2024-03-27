Стало известно, чем наградили спасавших людей в «Крокусе» подростков Спасавшим людей в «Крокусе» подросткам подарили ноутбуки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в здании Госдумы награждают подростков, которые оказывали помощь людям внутри «Крокус Сити Холла» во время теракта. Кроме официальных благодарностей им подарят ноутбуки, передает корреспондент NEWS.ru.

В списке награждаемых шесть подростков, в том числе Ислам Халилов, Никита Иванов и Артем Донсков. Все они получили знаки отличия от комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутат и экс-омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова также вручила подросткам благодарственные письма лично от себя. Депутат и представительница фракции «Справедливая России — За правду» Яна Лантратова вручила им подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила подростков Ислама Халилова и Артема Донского. Подростки работали в гардеробе, во время атаки они не растерялись и помогали посетителям «Крокус Сити Холла» эвакуироваться. Несовершеннолетним вручили благодарственные письма за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленные в экстремальной ситуации для спасения людей.