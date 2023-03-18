Силовики заставили сотрудников баров в Москве петь патриотические песни Адвокат Ерохин: задержанных в московских барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Задержанных в московских барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции, сообщил РБК адвокат Константин Ерохин. Защитник уточнил, что в баре Underdog задержали посетителей, а в баре La Virgen — в основном сотрудников. Согласно протоколам, бары были проверены в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся сотрудниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом столичного управления ФСБ. Ранее в Сети появилось видео с кадрами рейда в одном из баров, на которых силовики заставляли людей петь патриотические песни.

Всех доставили в Басманный отдел полиции, где беседы с задержанными проводили в том числе сотрудники ФСБ, сотрудники полиции сопровождающие функции выполняли. Мероприятия в этих барах были запланированы. Задержанных просто допросили, проверяли готовность показать телефон, — рассказал адвокат.

Ерохин отметил, что этот случай проверки баров, вероятно, является новым видом мероприятий, проводимых ФСБ. Адвокат предположил, что сотрудники полиции посетили заведения из-за информации, что один из владельцев мог собирать средства для ВСУ.

Ни одного рубля никуда не пересылали, были даны публичные извинения в СМИ. После этого бар сделал сбор для нужд беженцев с российской стороны, насколько я помню, — добавил защитник.

О проверках в барах стало известно 17 марта. Издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на сотрудника Underdog сообщало, что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, а людей с татуировками просили раздеться. Ерохин сообщал, что из бара изъяли фискальные накопители и два терминала.