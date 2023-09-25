Стала известна судьба застрявших на 37 этаже строителей Коллеги спасли московских строителей, застрявших на балке фасада дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские строители чуть не упали с 37 этажа, когда с фасада дома сорвалась часть строительной люльки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В итоге мужчин благополучно сняли с балки, за которую они держались, чтобы не упасть.

Рабочие смогли ухватиться за балку на фасаде дома и стоять на выступе, ожидая помощи. Коллеги тем временем быстро сориентировались и попытались подогнать к ним строительный кран.

Издание MSK1.ru уточняет, что инцидент произошел в ЖК «Архитектор» от застройщика ФСК. Всего в квартале три корпуса. Их планируют сдать в конце 2023 года. Это произошло на фасаде строящегося дома на улице Академика Волгина.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчине стало плохо во время ремонта электрооборудования и он сорвался. До этого похожий случай произошел в столице на улице Зорге. Там строитель упал с высоты шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В июле строитель погиб под каменной плитой на стройке в Московском районе Санкт-Петербурга.