В Москве рабочие застряли на уровне 37 этажа после аварии подъемника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двое рабочих застряли на фасаде строящейся высотки на уровне 37-го этажа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Они оказались на небольшом выступе после того, как сорвалась строительная люлька.

Инцидент произошел на юго-западе столицы, на улице Академика Волгина. На кадрах с места происшествия видно, что люлька держится на тросах только с одной стороны. Рабочие стоят на выступе, держась за балку.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчине стало плохо во время ремонта электрооборудования и он сорвался.

До этого похожий случай произошел в столице на улице Зорге. Там строитель упал с высоты шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В подмосковных Химках девятилетний ребенок погиб, сорвавшись с окна 21-го этажа. По сведениям СМИ, он занимался с родителями физкультурой на улице и в этот день пришел домой раньше них. Мальчик потерял равновесие, когда залез на подоконник, чтобы проверить, идут ли мама с папой.