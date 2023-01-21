В Москве рабочий сорвался с высоты шестого этажа на стройке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве рабочий сорвался с высоты шестого этажа на стройке на улице Зорге, сообщила столичная прокуратура. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следственные органы проведут проверку произошедшего.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — указано в сообщении.

Двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщил Ni Mash. Мужчины начали спускаться в подвал дома, чтобы перекрыть задвижку, однако старая лестница не выдержала тяжести. В результате рабочие упали в кипяток, получив ожоги, не совместимые с жизнью.

15 октября 2022 года также на улице Зорге в Москве строитель погиб в результате падения с высоты 12-го этажа при выполнении работ.