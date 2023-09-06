Собянин открыл станцию метро в аэропорту Внуково: фото с платформы Через подземный переход есть выходы в Терминал А Внуково

Фото: NEWS.ru

Сегодня состоялось открытие станций Солнцевской линии метро — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино», на котором присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, теперь сотням тысяч людей будет удобнее добираться до работы, они смогут экономить на дороге до часа в день.

«Впервые в России метро пришло в аэрогавань. Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами. Причем станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также — в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице», — написал Собянин в Telegram-канале.

Как добавил мэр города, станции «Рассказовка» Солнцевской линии и «Саларьево» Сокольнической линии теперь будут менее загруженными.

Впервые тестовые поезда проехали от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково» 22 августа. Об этом тогда сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кадры с новой станции московского метро — в фотогалерее NEWS.ru.