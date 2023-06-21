Собянин оценил бюджет Москвы в условиях санкций Собянин: бюджет Москвы в условиях санкций вырос на 6–7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Доходы в бюджет Москвы вопреки западным санкциям выросли на 6–7%, заявил в беседе с KP.RU столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, бюджет Москвы крепок и все обязательства перед жителями города и инвесторами будут выполнены. По прогнозам мэрии города, в 2023 году рост доходов составит не менее 4,5%.

Чем сильнее на нас давят, тем крепче мы становимся. Несмотря на все санкции, в прошлом году московский бюджет был полностью выполнен по доходам. На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены, — сказал Собянин.

Он отметил, что все вложения в Москву от благоустройства до транспорта привлекают частных инвесторов, за счет чего бюджет столицы растет. Также Собянин ответил, что в городе создана система льгот для промышленных предприятий, из-за чего те развиваются и также приносят дополнительные налоги. Отдельно он похвалил предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов — четверть бюджета Москвы, — подчеркнул столичный мэр.

Как сообщил Собянин накануне, в столице запланировано строительство верфи. Он отметил, что проект сможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты. По словам финансового аналитика Александра Разуваева, бюджет города будет получать налоги с предприятий, что является стабильным источником дохода.