«Снег, дождь, гололед»: метеоролог предупредил о сложной погоде в выходные Метеоролог Шувалов: в выходные Москву ожидает снег и гололед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные Москву ожидают сильные снегопады и гололед, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом, по его словам, температура будет держаться около 0 градусов.

В выходные Москву накроют сильные снегопады, осадки ожидаются до трети от месячной нормы. Также будут идти и дождь вперемешку с мокрым снегом, ожидается и сильный гололед. То есть мы резко перешли от январской погоды в слякотный декабрь, — заявил он.

По словам Шувалова, теплая погода — прекрасный шанс провести уик-энд на природе.

Возможно, стоит задуматься над идеей сделать шашлыки, — резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17.