Сладков назвал теракт в «Крокусе» продолжением войны Запада против России

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал теракт, произошедший вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, продолжением «войны Запада против России». Он предположил, что исполнителем мог быть кто угодно, но выгодна эта трагедия может быть лишь тем, кто против РФ «сегодня воюет».

Теракт в Подмосковье, это продолжение войны Запада против России. Кто еще способен сегодня вложить деньги в такую акцию? — написал военкор.

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не 5, а 20. По данным Telegram-канала Baza, в результате теракта погибли более 60 человек, еще свыше 100 пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Кроме того, после стрельбы в здании были слышны звуки взрывов и начался пожар. По данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыли вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи. По данным Baza, позже из туалета в «Крокусе» вынесли тела еще 10 человек, которые задохнулись при пожаре.