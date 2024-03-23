Baza: в туалете «Крокуса» нашли более десяти тел погибших Baza: в туалете «Крокуса» нашли более десяти тел задохнувшихся в дыму людей

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Telegram-канал Baza информировал, что более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холл». Как утверждает канал, они прятались в помещении от стрельбы, однако в итоге задохнулись в дыму.

По данным Baza, во время атаки люди звонили на номер 112 и просили спасти их. Канал уточняет, что они оказались заблокированы.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал список жертв в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». ФСБ подтвердила, что в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали.

Также Telegram-канал Baza опубликовал фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Канал заметил, что и в машине, и в момент нападения они были в кепках. На кадрах видно, что мужчины шли с оружием наизготовку. По уточнению Baza, террористы передвигались на «Рено».

При этом сообщалось, что террористы пронесли в «Крокус Сити Холл» пластиковые емкости с бензином в рюкзаках. Baza предполагает, что позднее они разлили горючее внутри здания и подожгли его. По данным канала, эту информацию подтверждают и очевидцы: они заметили, что у стреляющих были при себе сосуды, наполненные жидкостью.