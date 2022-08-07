Вильфанд заявил, что жаркой погоды в Москве не будет Вильфанд: жары в Москве не ожидается в течение недели, но летняя погода сохранится

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие семь дней изнурительная жара в Москве не прогнозируется. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. при этом он уточнил, что в столице сохранится летняя погода, температура воздуха с понедельника по четверг составит от 22 до 25 градусов тепла, а затем повысится до 25-28 градусов.

По словам синоптика, в понедельник, 8 августа, в столице сохранится пасмурный и дождливый характер погоды. Усилится ветер, местами пройдут ливни с грозами. Со вторника же в атмосфере начнется «армрестлинг».

Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера. Плюс на минус дадут нормальное климатическое лето: температура в рабочие дни преимущественно 22-25 градусов днем, — объяснил Вильфанд.

Он также добавил, что к пятнице теплый режим одержит верх в противостоянии, температура повысится до 25-28 градусов.

Это температура выше нормы. Хоть и не изнуряющая жара, но лето будет продолжаться, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что со следующей недели в Москве ожидается понижение среднесуточной температуры примерно до 20 градусов тепла. Синоптик уточнила, что к концу следующей недели столбик термометра вновь покажет относительно высокую температуру. По словам Поздняковой, в Москве установится от 24 до 28 градусов тепла.